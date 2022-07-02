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17:10 02 Июля 2022 Просмотров 238   КомментариевКомментарии

Кадыров заявил о взятии центра Лисичанска: уже поставили красное знамя в парке

Глава Чечни Кадыров показал видео с установкой красного знамени возле мемориала «Памяти павших» в местном парке.

Его он выложил в Telegram.

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“Нашим подразделениям совместно с союзными войсками хватило нескольких часов, чтобы полностью взять город под свой контроль”,  – написал Кадыров.

По его словам, в городе якобы идет «зачистка».

Он также поздравил жителей Лисичанска с “освобождением от националистов”.

Мемориал действительно находится в самом центре Лисичанска на проспекте Победы.

Мемориал действительно находится в самом центре Лисичанска на проспекте Победы.

Новость дополняется…

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