На Херсонщине ВСУ освободили село Ивановка: где это

ВСУ продолжают отодвигать оккупантов на территории Херсонской области, выбив их из села Ивановка.

Украинские военные освободили еще одно село



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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“По результатам действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановка”, – сказано в сообщении.

Кроме того, в Генштабе отметили, что на Южнобужском направлении оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии.

Также российские войска ведут воздушную разведку с помощью БПЛА.

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