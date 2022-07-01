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20:40 02 Июля 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

На Херсонщине ВСУ освободили село Ивановка: где это

ВСУ продолжают отодвигать оккупантов на территории Херсонской области, выбив их из села Ивановка.

Украинские военные освободили еще одно село

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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“По результатам действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановка”, – сказано в сообщении.

Кроме того, в Генштабе отметили, что на Южнобужском направлении оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии.

ВСУ выбили оккупантов из Ивановки

ВСУ выбили оккупантов из Ивановки

Также российские войска ведут воздушную разведку с помощью БПЛА.

Тэги: херсон, всу
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На Херсонщине ВСУ освободили село Ивановка: где это

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