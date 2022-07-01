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20:40 02 Июля 2022 1 Комментарии
На Херсонщине ВСУ освободили село Ивановка: где это
ВСУ продолжают отодвигать оккупантов на территории Херсонской области, выбив их из села Ивановка.
Украинские военные освободили еще одно село
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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“По результатам действий украинских воинов противник покинул населенный пункт Ивановка”, – сказано в сообщении.
Кроме того, в Генштабе отметили, что на Южнобужском направлении оккупанты продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии.
Также российские войска ведут воздушную разведку с помощью БПЛА.
Тэги: херсон, всу
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