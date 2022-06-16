В российском Белгороде прогремели взрывы: есть погибшие
В российском Белгороде около 03:00 в воскресенье, 3 июля, прогремели «хлопки» и “громкие звуки», в результате которых возник пожар, а несколько домов оказались полностью или частично разрушенными.
Фото и видео с места событий опубликовал ряд местных Telegram-каналов.
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На некоторых видео видно, что сначала что-то взрывается в небе, а затем происходит мощный взрыв в городе.
Чуть позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о трех погибших и четырех пострадавших.
По его словам, после «серии громких взрывов» в городе есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также якобы не менее 39 частных жилых домов по Маяковского, Попова, Павлова – пять из них разрушены полностью.
Также он сообщил, что в результате ЧП трое человек погибли, еще четверо травмировались. Двоих пострадавших забрали в больницу: мужчину и ребенка 10 лет.
Губернатор утверждал, что мужчина находится в тяжелом состоянии. Остальные двое людей были осмотрены на месте.
По словам Гладкова, достоверно неизвестно, что произошло в Белгороде, однако он считает, что якобы сработала противовоздушная оборона, которая «сбила несколько прилетевших снарядов».
По пока неподтвержденной информации, в небе над Белгородом самовзорвался один из «Искандеров», которыми в это время обстреливали Харьков.