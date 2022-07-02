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10:39 03 Июля 2022 Просмотров 127   КомментариевКомментарии

Арестович анонсировал освобождение Херсона в августе

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объявил о скором освобождении Херсона в августе и рассказал, как именно это произойдет.

Арестович рассказал о сценариях освобождения Херсона

Очередной прогноз Арестович озвучил в эфире Фейгин Live.

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По его словам, «херсонская группировка врага обречена». Ее будут атаковать с юга и севера.

Залогом успеха Арестович считает, во-первых, неудобное положение Херсона на правом берегу Днепра, по которому будут наступать ВСУ. С другими захваченными территориями правобережную Херсонскую область связывает «всего две ниточки: Новокаховская дамба и Антоновский мост».

И ВСУ будут решать, как именно лучше освобождать область: не дать врагу переправиться «и грохнуть всех» на этих ниточках, или дать им выйти и давить далее.

«Но в любом случае город будет освобожден. Они думают стать в оборону к середине августа. Но мы не дадим им стать в оборону и провести референдум тоже не дадим», – рассказал Арестович.

Второй залог успеха, по мнению советника главы ОП, – западная артиллерия.

Он считает, что  «пяток американских «Химарисов» полностью решат судьбу боев за Херсонскую область.

Тэги: херсон, Алексей Арестович
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