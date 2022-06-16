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11:30 03 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Москве истерика из-за “хлопков” в Белгороде: сенаторы потребовали военный ответ

Российские сенаторы Андрей Клишас и Алексей Долгов заявили, что Украина должна понести ответственность за якобы обстрел Белгорода.

Российская элита в шоке от "хопков" в Белгороде

В частности Клишас потребовал жесткий военный ответ.

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«Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жёсткого, в том числе военного ответа», — написал глава конституционного комитета Совета Федерации Клишас.

В свою очередь сенатор Константин Долгов подчеркнул, что Киев обязательно понесёт ответственность якобы за гибель мирных граждан.

Очевидно, оба сенатора как-то пропустили начало Россией «специальной военной операции» в Украине и не в курсе ежедневных обстрелов российскими ракетами и снарядами украинских городов и сел.

Тэги: Россия, белгород
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