В Москве истерика из-за “хлопков” в Белгороде: сенаторы потребовали военный ответ
Российские сенаторы Андрей Клишас и Алексей Долгов заявили, что Украина должна понести ответственность за якобы обстрел Белгорода.
В частности Клишас потребовал жесткий военный ответ.
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«Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жёсткого, в том числе военного ответа», — написал глава конституционного комитета Совета Федерации Клишас.
В свою очередь сенатор Константин Долгов подчеркнул, что Киев обязательно понесёт ответственность якобы за гибель мирных граждан.
Очевидно, оба сенатора как-то пропустили начало Россией «специальной военной операции» в Украине и не в курсе ежедневных обстрелов российскими ракетами и снарядами украинских городов и сел.