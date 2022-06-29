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12:48 03 Июля 2022 100 Комментарии
В Финляндии хотят разместить военную базу НАТО возле границы с Россией
Администрация финского города Лаппеенранта предложила использовать аэропорты и инфраструктуру города для размещения военной базы НАТО.
Лаппеенранта расположен в нескольких десятках километров от границы с Россией
Об этом сообщило местное издание YLE.
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По словам мэра Лаппеенранта Киммо Ярва, идея возникла еще когда дебаты о вступлении в НАТО только начались.
Пока не было никаких конкретных переговоров с военными, но город уже надеется, что финские силы обороны будут инвестировать в Южную Карелию после вступления в НАТО.
«Я думал об аэропорте, например. Я уверен, что он может быть полезным, если этого захотят Вооруженные Силы”, – отметил мэр.
Тэги: НАТО, Финляндия
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