Шойгу доложил Путину о захвате всей Луганской области
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о якобы “освобождении” территории Луганской области.
Об этом сообщило российское агентство Интерфакс.
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Министр проинформировал президента об якобы установлении полного контроля над городом Лисичанск.
Также заявлено о полном контроле над близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.
“Общая площадь “освобожденных” за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра», – сообщили в минобороны РФ.
Официальной информации с подтверждением или опровержением со стороны украинского военного руководства по этому поводу пока нет.