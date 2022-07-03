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Главная » Мир » Политика
13:07 03 Июля 2022 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Шойгу доложил Путину о захвате всей Луганской области

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о якобы “освобождении” территории Луганской области.

Об этом сообщило российское агентство Интерфакс.

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Министр проинформировал президента об якобы установлении полного контроля над городом Лисичанск.

Также заявлено о полном контроле над близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.

“Общая площадь “освобожденных” за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра», – сообщили в минобороны РФ.

Официальной информации с подтверждением или опровержением со стороны украинского военного руководства по этому поводу пока нет.

Тэги: Сергей Шойгу, Лисичанск
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