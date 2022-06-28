Главная » Украина » Происшествия
15:59 03 Июля 2022 78 Комментарии
Жестокий обстрел Славянска: стали известны подробности
Российские оккупанты массированно обстреляли Славянск в Донецкой области, многих убитых и раненых.
Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Массированный обстрел Славянского РСЗО. Самый масштабный за последнее время. Много убитых и раненых», – рассказал он.
По словам мэра, в городе сейчас около 15 пожаров.
Кроме того, представитель Донецкой ОВА сообщила Суспільне, что в результате обстрела российскими войсками Славянска есть 6 погибших и 15 раненых.
Кроме того, россияне нанесли удар тремя ракетами по Краматорску, уничтожена гостиница, повреждена дорога в жилом массиве.
Тэги: Славянск
Loading...
Новости по теме
ТОРРоссияне пытаются наступать на Славянск: ВСУ дает отпор
28.06.2022 07:17
ТОРАтаки оккупантов на Славянск провалились
27.06.2022 07:00
ТОРВСУ отбили наступления оккуапнтов на Лисичанск и на Славянск
24.06.2022 19:40