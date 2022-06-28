Жестокий обстрел Славянска: стали известны подробности

Российские оккупанты массированно обстреляли Славянск в Донецкой области, многих убитых и раненых.

Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях.

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«Массированный обстрел Славянского РСЗО. Самый масштабный за последнее время. Много убитых и раненых», – рассказал он.

По словам мэра, в городе сейчас около 15 пожаров.

Кроме того, представитель Донецкой ОВА сообщила Суспільне, что в результате обстрела российскими войсками Славянска есть 6 погибших и 15 раненых.

Кроме того, россияне нанесли удар тремя ракетами по Краматорску, уничтожена гостиница, повреждена дорога в жилом массиве.

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Тэги: Славянск