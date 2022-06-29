НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
19:40 03 Июля 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Спасибо за Байрактары: российских туристов в Турции благодарят за финансирование беспилотников для ВСУ

Турецкие курорты оказались полны листовок с благодарностью за Байрактары для украинской армии.

Российских туристов благодарят за Байрактар

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Листовки адресованы российским туристам. Их благодарят за то, что отдыхая в Турции, они финансуруют производство беспилотников для Украины.

«Налоги от вашего отдыха пойдут на производство беспилотников, которые будут переданы ВСУ. Слава Украине! Свободу России!»,  – сказано в листовке.

Это вызвало практически ожидаемую реакцию у представителей страны-агрессора.

Турецкие открытки для российских туристов

Турецкие открытки для российских туристов

«Будьте аккуратны, кто знает, что у них на уме. От листовок до зеленки в лицо недалеко. От них можно всего ожидать», – делятся опасениями россияне.

Российским туристам идея с открытками явно не по душе

Российским туристам идея с открытками явно не по душе

Тэги: Турция, Bayraktar
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.06.2022 06:24
Турция сняла вето: Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО
ТОР
31.10.2021 18:37
Глава МИД Турции призвал не называть беспилотники Bayraktar турецкими
ТОР
28.10.2021 10:25
Турция будет продавать ударные БПЛА Bayraktar еще одной стране
blog comments powered by Disqus
В центре Москвы масштабно горит небоскреб Сapital Тowers. Видео

22:14  Мир

Оккупанты снова обстреляли Краматорск из РСЗО

20:16  Украина

Над Днепропетровщиной ВСУ сбили юбилейный беспилотник оккупантов

19:59  Украина

Спасибо за Байрактары: российских туристов в Турции благодарят за финансирование беспилотников для ВСУ

19:40  Мир

ВСУ покинули Лисичанск

19:34  Украина

Принять условия и подписать документ: Кремль призвал Украину к капитуляции

16:19  Мир

Жестокий обстрел Славянска: стали известны подробности

15:59  Украина

Шойгу доложил Путину о захвате всей Луганской области

13:07  Мир

В Финляндии хотят разместить военную базу НАТО возле границы с Россией

12:48  Мир

В Москве истерика из-за “хлопков” в Белгороде: сенаторы потребовали военный ответ

11:30  Мир

Арестович анонсировал освобождение Херсона в августе

10:39  Украина

ВСУ в Лисичанске ведут мобильную оборону

09:53  Украина

Удар по базе оккупантов в Мелитополе: появились подробности

09:16  Украина

Россияне закрепляются в Лисичанске: город в огне

08:20  Украина

Украинская авиация мощно отработала на всех направлениям: уничтожены склады и много вражеской техники

08:10  Украина

В Харькове на рассвете прогремели взрывы: в небе столб дыма

07:17  Украина

В российском Белгороде прогремели взрывы: есть погибшие

06:54  Мир

В Москве истерика из-за “хлопков” в Белгороде: сенаторы потребовали военный ответ

11:30 Мир

ВСУ в Лисичанске ведут мобильную оборону

09:53 Украина

В Харькове на рассвете прогремели взрывы: в небе столб дыма

07:17 Украина

На Херсонщине ВСУ освободили село Ивановка: где это

20:40 Украина

Рывок последней надежды: почему Россия бросила на Лисичанск все силы

18:43 Украина

Кадыров заявил о взятии центра Лисичанска: уже поставили красное знамя в парке

17:10 Украина

В Броварах нарушителю комендантского часа прострелили ноги. Фото 18+

12:14 Украина

В районе Чернобаевки взрывы: поднялся огромный столб дыма

11:20 Украина

В охваченном протестами Узбекистане полиция открыла огонь по митингующим

09:17 Мир

В Харькове на рассвете прогремели мощные взрывы: над городом черный дым

06:53 Украина

Николаев под утро обстреляли ракетами: в городе столбы дыма

06:39 Украина