Спасибо за Байрактары: российских туристов в Турции благодарят за финансирование беспилотников для ВСУ

Турецкие курорты оказались полны листовок с благодарностью за Байрактары для украинской армии.

Российских туристов благодарят за Байрактар



Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

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Листовки адресованы российским туристам. Их благодарят за то, что отдыхая в Турции, они финансуруют производство беспилотников для Украины.

«Налоги от вашего отдыха пойдут на производство беспилотников, которые будут переданы ВСУ. Слава Украине! Свободу России!», – сказано в листовке.

Это вызвало практически ожидаемую реакцию у представителей страны-агрессора.

«Будьте аккуратны, кто знает, что у них на уме. От листовок до зеленки в лицо недалеко. От них можно всего ожидать», – делятся опасениями россияне.

Тэги: Турция, Bayraktar