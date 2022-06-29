Главная » Мир » Общество
19:40 03 Июля 2022 14 Комментарии
Спасибо за Байрактары: российских туристов в Турции благодарят за финансирование беспилотников для ВСУ
Турецкие курорты оказались полны листовок с благодарностью за Байрактары для украинской армии.
Российских туристов благодарят за Байрактар
Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Листовки адресованы российским туристам. Их благодарят за то, что отдыхая в Турции, они финансуруют производство беспилотников для Украины.
«Налоги от вашего отдыха пойдут на производство беспилотников, которые будут переданы ВСУ. Слава Украине! Свободу России!», – сказано в листовке.
Это вызвало практически ожидаемую реакцию у представителей страны-агрессора.
«Будьте аккуратны, кто знает, что у них на уме. От листовок до зеленки в лицо недалеко. От них можно всего ожидать», – делятся опасениями россияне.
Тэги: Турция, Bayraktar
Loading...
Новости по теме
ТОРТурция сняла вето: Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО
29.06.2022 06:24
ТОР
ТОРТурция будет продавать ударные БПЛА Bayraktar еще одной стране
28.10.2021 10:25