Оккупанты снова обстреляли Краматорск из РСЗО

Российские войска снова обстреливают Краматорск из систем реактивного залпового огня.

Второй раз за день оккупанты обстреляли Краматорск



Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

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“Есть прилеты по Краматорску, похоже снова на РСЗО. Выясняем последствия”, – написал он в Telegram.

Также Гончаренко призвал горожан находиться в укрытиях.

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