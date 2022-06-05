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20:16 03 Июля 2022 Просмотров 78   КомментариевКомментарии

Оккупанты снова обстреляли Краматорск из РСЗО

Российские войска снова обстреливают Краматорск из систем реактивного залпового огня.

Второй раз за день оккупанты обстреляли Краматорск

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

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“Есть прилеты по Краматорску, похоже снова на РСЗО. Выясняем последствия”, – написал он в Telegram.

Также Гончаренко призвал горожан находиться в укрытиях.

Тэги: Краматорск
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