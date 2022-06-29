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22:14 03 Июля 2022 Просмотров 56   КомментариевКомментарии

В центре Москвы масштабно горит небоскреб Сapital Тowers. Видео

В Москве произошел пожар в одной из башен жилого комплекса Capital Towers в центре столицы РФ на Краснопресненской набережной.

Москва снова горит

Как сообщило ТАСС, с верхних этажей и кровли идет черный дым.

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Telegram-канал 112 сообщает, что по предварительной информации, возгорание началось на 55-м этаже башни Capital Towers. На месте работают пожарные.

Telegram-канал Mash уточняет, что загорелась крыша недостроенного здания.

Всего в башне Capital Towers 66 этажей.

Комплекс начали строить в 2017 году. Планируется, что ЖК будет сдан в 2022 году.

Отметим, что о прилетах в российскую столицу пока не сообщалось.

Тэги: Россия, Москва
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