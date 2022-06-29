В центре Москвы масштабно горит небоскреб Сapital Тowers. Видео

В Москве произошел пожар в одной из башен жилого комплекса Capital Towers в центре столицы РФ на Краснопресненской набережной.

Москва снова горит



Как сообщило ТАСС, с верхних этажей и кровли идет черный дым.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Telegram-канал 112 сообщает, что по предварительной информации, возгорание началось на 55-м этаже башни Capital Towers. На месте работают пожарные.

Telegram-канал Mash уточняет, что загорелась крыша недостроенного здания.

Всего в башне Capital Towers 66 этажей.

Комплекс начали строить в 2017 году. Планируется, что ЖК будет сдан в 2022 году.

Отметим, что о прилетах в российскую столицу пока не сообщалось.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Россия, Москва