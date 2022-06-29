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22:14 03 Июля 2022 56 Комментарии
В центре Москвы масштабно горит небоскреб Сapital Тowers. Видео
В Москве произошел пожар в одной из башен жилого комплекса Capital Towers в центре столицы РФ на Краснопресненской набережной.
Москва снова горит
Как сообщило ТАСС, с верхних этажей и кровли идет черный дым.
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Telegram-канал 112 сообщает, что по предварительной информации, возгорание началось на 55-м этаже башни Capital Towers. На месте работают пожарные.
Telegram-канал Mash уточняет, что загорелась крыша недостроенного здания.
Всего в башне Capital Towers 66 этажей.
Комплекс начали строить в 2017 году. Планируется, что ЖК будет сдан в 2022 году.
Отметим, что о прилетах в российскую столицу пока не сообщалось.
Тэги: Россия, Москва
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