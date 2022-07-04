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Главная » Украина » Общество
07:07 04 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Оккупанты форсировали Северский Донец и закрепляются в Лисичанске

На Краматорском направлении после проведения артиллерийской подготовки российские войска форсировали реку Северский Донец и закрепляются в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.

ВСУ продолжают сдерживать вражеское наступление

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Там также отметили, что основные усилия группировок противника сосредоточены на постепенном вытеснении подразделений Сил обороны на границу Северск – Федоровка – Бахмут.

Кроме того, на Бахмутском направлении противник активизировал обстрелы позиций наших войск из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанес массированные ракетные удары в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Спорное и в районе Углегорской ТЭС.

При поддержке артиллерии враг ведет наступательные действия в районах населенных пунктов Васильевка, Берестово, Спорное, Клиново и Майорск, успеха не имеет.

Тэги: Лисичанск
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