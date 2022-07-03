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08:23 04 Июля 2022 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

В оккупированном Мелитополе странные автомобили “Единой России” озадачили горожан

В оккупированном Мелитополе жители заметили в одном из районов города странные автомобили УАЗ, называемые “буханками”.

В Мелитополе заметили странные "буханки"

Как рассказали Власти.нет местные жители, автомобили заметили на микрорайоне на парковке возле бывшего украинского магазина АТБ, который оккупанты отжали и переименовали в “Меру”.

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Людей озадачило, что автомобили окрашены в характерный военный цвет хаки, и в то же время на их бортах написано “Единая Россия” и красуется партийная эмблема с георгиевской лентой в виде буквы Z. Стекла, кроме передних, затонированы.

Некоторые высказали предположение, что автомобили путинской партии завозят в “Меру” украденные продукты. Другие связали появление загадочных “буханок” со вчерашним массированным ударом по российской базе на аэродроме.

Загадочные авто заметили возле бывшего АТБ утром 4 июня

Загадочные авто заметили возле бывшего АТБ утром 4 июня

Тэги: мелитополь
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