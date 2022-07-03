Засовывал в нос гвозди: в Балаклее оккупанты назначили заместителем гауляйтера местного сумасшедшего

Заместителем главы оккупационной администрации Балаклеи Харьковской области россияне назначили местного сумасшедшего Сергея Агаркова, который вставлял себе в нос гвозди на шоу «Україна має талант».

Новый заместитель гауляйтера Балаклеи Агарков



Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

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С 2014 года Агарков поддерживал российскую агрессию против Украины. Был организатором пророссийских митингов в Харькове.

“Вменяемые люди уже понимают, чем все кончится, поэтому сотрудничать с оккупантами не хотят. Поэтому приходится набирать в гауляйтеры всякую шваль”, – написал журналист.

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