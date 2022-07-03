НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
09:53 04 Июля 2022 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Засовывал в нос гвозди: в Балаклее оккупанты назначили заместителем гауляйтера местного сумасшедшего

Заместителем главы оккупационной администрации Балаклеи Харьковской области россияне назначили местного сумасшедшего Сергея Агаркова, который вставлял себе в нос гвозди на шоу «Україна має талант».

Новый заместитель гауляйтера Балаклеи Агарков

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

С 2014 года Агарков поддерживал российскую агрессию против Украины. Был организатором пророссийских митингов в Харькове.

“Вменяемые люди уже понимают, чем все кончится, поэтому сотрудничать с оккупантами не хотят.  Поэтому приходится набирать в гауляйтеры всякую шваль”, – написал журналист.

Агаркова в Балаклее считают местным сумасшедшим

Агаркова в Балаклее считают местным сумасшедшим

Агарков с гвоздем в носу на талант-шоу

Агарков с гвоздем в носу на талант-шоу

Тэги: Харьков
Loading...

Новости по теме

ТОР
03.07.2022 07:17
В Харькове на рассвете прогремели взрывы: в небе столб дыма
ТОР
02.07.2022 06:53
В Харькове на рассвете прогремели мощные взрывы: над городом черный дым
ТОР
28.06.2022 12:16
Россия нанесла ракетный удар по Харькову: в нескольких местах поднимается дым
blog comments powered by Disqus
Удар по аэродрому в Мелитополе: стали известны потери оккупантов

12:02 Украина

Массовые протесты в Узбекистане: стало известно о погибших и раненых

10:39 Мир

Подрыв российского склада в Снежном: стали известны подробности

10:05 Украина

ВСУ устроили фейерверки во вражеском тылу: было громко в Снежном и Торезе

06:39 Украина

Шойгу доложил Путину о захвате всей Луганской области

13:07 Мир

В Москве истерика из-за “хлопков” в Белгороде: сенаторы потребовали военный ответ

11:30 Мир

ВСУ в Лисичанске ведут мобильную оборону

09:53 Украина

В Харькове на рассвете прогремели взрывы: в небе столб дыма

07:17 Украина

На Херсонщине ВСУ освободили село Ивановка: где это

20:40 Украина

Рывок последней надежды: почему Россия бросила на Лисичанск все силы

18:43 Украина

Кадыров заявил о взятии центра Лисичанска: уже поставили красное знамя в парке

17:10 Украина