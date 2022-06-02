Иран начал продавать нефть Китаю с огромной скидкой, выбивая с рынка Россию – Bloomberg

Иран снижает стоимость своей и без того дешевой нефти для экспорта в Китай, чтобы выбить с этого рынка Россию.

Иран составил конкуренцию России на китайском рынке



Об этом сообщило Bloomberg.

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В агентстве пояснили, что Китай стал ключевым пунктом назначения для российской нефти после санкций, связанных с агрессией против Украины. И теперь Иран решил усилить свои позиции.

Также отмечается, что в мае российский нефтяной экспорт в Китай вырос до рекордного уровня, и Россия обогнала Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика крупнейшему в мире импортеру.

Ирану, снижая цены на нефть, чтобы оставаться конкурентоспособным на китайском рынке, также удалось сохранить сильные экспортные потоки, вероятно, отчасти благодаря росту спроса на ослаблении в Китае коронавирусных ограничений.

Тэги: Россия, Китай, Иран