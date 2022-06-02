НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Экономика
10:26 04 Июля 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Иран начал продавать нефть Китаю с огромной скидкой, выбивая с рынка Россию – Bloomberg

Иран снижает стоимость своей и без того дешевой нефти для экспорта в Китай, чтобы выбить с этого рынка Россию.

Иран составил конкуренцию России на китайском рынке

Об этом сообщило Bloomberg.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В агентстве пояснили, что Китай стал ключевым пунктом назначения для российской нефти после санкций, связанных с агрессией против Украины. И теперь Иран решил усилить свои позиции.

Также отмечается, что в мае российский нефтяной экспорт в Китай вырос до рекордного уровня, и Россия обогнала Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика крупнейшему в мире импортеру.

Ирану, снижая цены на нефть, чтобы оставаться конкурентоспособным на китайском рынке, также удалось сохранить сильные экспортные потоки, вероятно, отчасти благодаря росту спроса на ослаблении в Китае коронавирусных ограничений.

Тэги: Россия, Китай, Иран
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.06.2022 12:33
Китай в разы обрушил поставки ноутбуков и телефонов в Россию
ТОР
23.05.2022 19:30
Китай неожиданно присоединяется к санкциям ЕС на поставки газового оборудования в Россию
ТОР
22.02.2022 13:53
Китай петляет: Пекин продолжает уклоняться от прямых ответов по поводу агрессии России
blog comments powered by Disqus
Удар по аэродрому в Мелитополе: стали известны потери оккупантов

12:02 Украина

Массовые протесты в Узбекистане: стало известно о погибших и раненых

10:39 Мир

Подрыв российского склада в Снежном: стали известны подробности

10:05 Украина

ВСУ устроили фейерверки во вражеском тылу: было громко в Снежном и Торезе

06:39 Украина

Шойгу доложил Путину о захвате всей Луганской области

13:07 Мир

В Москве истерика из-за “хлопков” в Белгороде: сенаторы потребовали военный ответ

11:30 Мир

ВСУ в Лисичанске ведут мобильную оборону

09:53 Украина

В Харькове на рассвете прогремели взрывы: в небе столб дыма

07:17 Украина

На Херсонщине ВСУ освободили село Ивановка: где это

20:40 Украина

Рывок последней надежды: почему Россия бросила на Лисичанск все силы

18:43 Украина

Кадыров заявил о взятии центра Лисичанска: уже поставили красное знамя в парке

17:10 Украина