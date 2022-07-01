НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
10:39 04 Июля 2022 Просмотров 612   КомментариевКомментарии

Массовые протесты в Узбекистане: стало известно о погибших и раненых

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о жертвах среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов после акций протеста в стране.

Сообщается о тысячах пострадавших в ходе протестов

Об этом сообщило Голос Америки.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В заявлении Мирзиеева говорится, что участники беспорядков совершили «деструктивные действия» в столице Каракалпакстана (республики в составе Республики Узбекистан) Нукусе, бросая камни, разжигая костры и нападая на полицейских.

«К сожалению, есть жертвы среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов», – сказал Мирзиеев.

Количество жертв не уточняется.

Узбекский новостной сайт Daryo.uz со ссылкой на местного чиновника сообщил, что тысячи людей были госпитализированы.

Находящийся в изгнании оппозиционный политик Пулат Ахунов сообщил агентству Reuters, что, судя по контактам с местными источниками и видеоматериалам, было убито не менее пяти человек. По словам Ахунова, есть неподтвержденные сообщения о десятках других погибших.

Протесты в Узбекистане были вызваны запланированными конституционными изменениями, которые лишили бы Каракалпакстан его автономного статуса. В субботу президент Узбекистана отказался от этих планов.

Как сообщали Власти, жители столицы республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана, Нукуса устроили массовые протесты против предлагаемых поправок в Конституцию страны.

Тэги: Узбекистан
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.07.2022 19:18
В Узбекистане вспыхнули массовые протесты: чего хотят люди
ТОР
31.01.2022 12:23
В Ташкенте мать бросила свою 3-летнюю дочь в вольер к медведю. Видео
ТОР
25.01.2022 11:08
В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане пропало электричество: что случилось
blog comments powered by Disqus
Удар по аэродрому в Мелитополе: стали известны потери оккупантов

12:02 Украина

Массовые протесты в Узбекистане: стало известно о погибших и раненых

10:39 Мир

Подрыв российского склада в Снежном: стали известны подробности

10:05 Украина

ВСУ устроили фейерверки во вражеском тылу: было громко в Снежном и Торезе

06:39 Украина

Шойгу доложил Путину о захвате всей Луганской области

13:07 Мир

В Москве истерика из-за “хлопков” в Белгороде: сенаторы потребовали военный ответ

11:30 Мир

ВСУ в Лисичанске ведут мобильную оборону

09:53 Украина

В Харькове на рассвете прогремели взрывы: в небе столб дыма

07:17 Украина

На Херсонщине ВСУ освободили село Ивановка: где это

20:40 Украина

Рывок последней надежды: почему Россия бросила на Лисичанск все силы

18:43 Украина

Кадыров заявил о взятии центра Лисичанска: уже поставили красное знамя в парке

17:10 Украина