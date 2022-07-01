Массовые протесты в Узбекистане: стало известно о погибших и раненых

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о жертвах среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов после акций протеста в стране.

Сообщается о тысячах пострадавших в ходе протестов



Об этом сообщило Голос Америки.

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В заявлении Мирзиеева говорится, что участники беспорядков совершили «деструктивные действия» в столице Каракалпакстана (республики в составе Республики Узбекистан) Нукусе, бросая камни, разжигая костры и нападая на полицейских.

«К сожалению, есть жертвы среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов», – сказал Мирзиеев.

Количество жертв не уточняется.

Узбекский новостной сайт Daryo.uz со ссылкой на местного чиновника сообщил, что тысячи людей были госпитализированы.

Находящийся в изгнании оппозиционный политик Пулат Ахунов сообщил агентству Reuters, что, судя по контактам с местными источниками и видеоматериалам, было убито не менее пяти человек. По словам Ахунова, есть неподтвержденные сообщения о десятках других погибших.

Протесты в Узбекистане были вызваны запланированными конституционными изменениями, которые лишили бы Каракалпакстан его автономного статуса. В субботу президент Узбекистана отказался от этих планов.

Как сообщали Власти, жители столицы республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана, Нукуса устроили массовые протесты против предлагаемых поправок в Конституцию страны.

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