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13:14 04 Июля 2022 670 Комментарии
В захваченном Лисичанске кадыровцы и военные РФ устроили разборки со стрельбой: есть жертвы
В Лисичанск после отхода украинских войск прибыли чеченские подразделения, у которых случился конфликт с боевиками “ЛНР” и российскими военными.
Кадыровцам не дали снять видос с украинской техникой
Об этом сообщил Telegram-канал Воля со ссылкой на офицеров РФ.
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По их словам, чеченцы сначала захотели записать ролики с оставленной украинской техникой, будто они взяли ее в бою. Россияне им отказали.
«Е…ые тиктокеры. Их не было во время боев, теперь приехали и стали требовать себе наши трофеи. Видосик запилить решили… Ну, ребята наши там постреляли немного. Помогло… Не знаю, сколько там убили-ранили, бойцы говорят, что несколько бородатых легли в землю», — рассказал российский офицер, находившийся в Лисичанске.
Тэги: Лисичанск
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