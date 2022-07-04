В захваченном Лисичанске кадыровцы и военные РФ устроили разборки со стрельбой: есть жертвы

В Лисичанск после отхода украинских войск прибыли чеченские подразделения, у которых случился конфликт с боевиками “ЛНР” и российскими военными.

Кадыровцам не дали снять видос с украинской техникой



Об этом сообщил Telegram-канал Воля со ссылкой на офицеров РФ.

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По их словам, чеченцы сначала захотели записать ролики с оставленной украинской техникой, будто они взяли ее в бою. Россияне им отказали.

«Е…ые тиктокеры. Их не было во время боев, теперь приехали и стали требовать себе наши трофеи. Видосик запилить решили… Ну, ребята наши там постреляли немного. Помогло… Не знаю, сколько там убили-ранили, бойцы говорят, что несколько бородатых легли в землю», — рассказал российский офицер, находившийся в Лисичанске.

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