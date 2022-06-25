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13:38 04 Июля 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Мы сделали их красиво: Арестович назвал оборону Северодонецка и Лисичанска успешной военной операцией

Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации (СДЛ) – это успешная военная операция, которая сломала красноармейский стереотип «ни шагу назад»и стала основой национальной военной школы.

Арестович объяснил, поему с обобронй Северодонецка и Лисичанска все хорошо

Об этом написал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Свое объяснение он адресовал людям, которые уныли по поводу отхода ВСУ из Лисичанска и Северодонецка.

По словам Арестовича, главными задачами обороны двух городов были:

  • сковать основные силы противника,

  • нанести им потери,

  • выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны,

  • создать условия для наступательных действий ВСУ на других участках фронта.

“Все задачи операции – выполнены: Химарсы тут, потери у россиян ужасающие, вторая линия обороны в готовности, ЗСУ ведёт контрнаступательные действия на трёх (!) участках фронта: под Угледаром, на Запорожском направлении, на Херсонском”, – пояснил советник главы ОП.

Он уточнил, что россияне также пытаются наступать на трёх направлениях: Харьков, Изюм, Бахмут. При этом месяц назад они двигались на пяти, а украинские военные – и на одном-двух.

“Одно из главных достижений этой операции  – это сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад», который восемь лет по инерции довлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа, 32-го блокпоста”, – отметил Арестович.

Он добавил, что украинцам нужно воевать, как казакам – хитростью и маневром.

“Лезя на кусок мокрого сахара СДЛ, российская армия понесла потери, обессмысливающие любые достижения – взяв районный центр, потеряли перспективу победы в войне”, – объяснил эксперт.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк, Алексей Арестович
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