Путин приказал отдохнуть “освободителям” Луганщины: остальные должны действовать по замыслу

Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что подразделения, которые участвовали в «активных боевых действиях в операции на Луганском направлении”, должны отдохнуть.

Путин провел встречу с Шойгу



Об этом сообщило российское издание РБК.

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По его словам, отдых нужен подразделениям для того, чтобы «нарастить свои боевые возможности».

«Другие воинские соединения, включая группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденному плану, по единому замыслу», — сказал Путин.

Он также высказал надежду, что на их направлениях все будет происходить «так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени».

Тэги: Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу