В Госдуме хотят переименовать Калининград во Владибалтийск
В годовщину переименования Кенигсбергской области в Калининградскую лидер «Справедливой России — За правду» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил подумать о новом названии для региона и его столицы.
Свою идею он озвучил во время беседы с собкором сетевой газеты Янтарный край.
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При этом Миронов заявил, что смена имени должна отражать современные реалии и отечественные традиции.
«Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край. Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики», – сказал депутат.
В то же время добавил, что «решать этот вопрос должны жители региона».