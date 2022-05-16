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Главная » Мир » Общество
16:11 04 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Госдуме хотят переименовать Калининград во Владибалтийск

В годовщину переименования Кенигсбергской области в Калининградскую лидер «Справедливой России — За правду» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил подумать о новом названии для региона и его столицы.

Калининград хотят переименовать

Свою идею он озвучил во время беседы с собкором сетевой газеты Янтарный край.

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При этом Миронов заявил, что смена имени должна отражать современные реалии и отечественные традиции.

«Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край. Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики», – сказал депутат.

В то же время добавил, что «решать этот вопрос должны жители региона».

Тэги: Россия, калининград
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