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16:30 04 Июля 2022 Просмотров 362   КомментариевКомментарии

В Херсоне и области прогремели взрывы: говорят о прилетах по складам оккупантов

В Херсоне и окрестностях города прогремело несколько взрывов, в небо поднялись небольшие столбы дыма.

В Херсоне снова не тихо и дымно

Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.

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Судя по сообщениям очевидцев, взрывается и горит в самых разных местах Херсонской области.

В частности, столб дыма стоит над Киселевкой, что Белозерском районе западнее Херсона.

Столб дыма в районе Киселевки

Столб дыма в районе Киселевки

Также сильно дымно и в районе Садового Белозерского района на на северо-востоке от областного центра.

Что-то мощно взорвалось в Киселевке

Что-то мощно взорвалось в Киселевке

Кроме того, что-то горит и в Новой Каховке. Там включили сирену воздушной тревоги.

Пожар в Новой Каховке

Пожар в Новой Каховке

Люди говорят, что снова прилетает по складам с боеприпасами оккупантов.

Официальной информации пока нет.

Тэги: херсон
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