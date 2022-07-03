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16:30 04 Июля 2022 362 Комментарии
В Херсоне и области прогремели взрывы: говорят о прилетах по складам оккупантов
В Херсоне и окрестностях города прогремело несколько взрывов, в небо поднялись небольшие столбы дыма.
В Херсоне снова не тихо и дымно
Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.
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Судя по сообщениям очевидцев, взрывается и горит в самых разных местах Херсонской области.
В частности, столб дыма стоит над Киселевкой, что Белозерском районе западнее Херсона.
Также сильно дымно и в районе Садового Белозерского района на на северо-востоке от областного центра.
Кроме того, что-то горит и в Новой Каховке. Там включили сирену воздушной тревоги.
Люди говорят, что снова прилетает по складам с боеприпасами оккупантов.
Официальной информации пока нет.
Тэги: херсон
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