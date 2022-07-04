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16:49 04 Июля 2022 42 Комментарии
В оккупированной Яковлевке на Донетчине мощно горит склад оккупантов. Видео
В селе Яковлевка недалеко от Ясиноватой на оккупированной территории Донецкой области горит очередной склад боеприпасов оккупантов.
Горит очень мощно
Об этом сообщил один из Telegram-каналов “ДНР”.
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В сообщении сказано, что горит «промзона села».
Судя по кадрам на видео, прилеты были в нескольких местах, и, очевидно, один из них точно в место хранения ГСМ.
Над территорий села очень густые клубы черного дыма.
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