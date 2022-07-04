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16:49 04 Июля 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

В оккупированной Яковлевке на Донетчине мощно горит склад оккупантов. Видео

В селе Яковлевка недалеко от Ясиноватой на оккупированной территории Донецкой области горит очередной склад боеприпасов оккупантов.

Горит очень мощно

Об этом сообщил один из Telegram-каналов “ДНР”.

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В сообщении сказано, что горит «промзона села».

Судя по кадрам на видео, прилеты были в нескольких местах, и, очевидно, один из них точно в место хранения ГСМ.

Над территорий села очень густые клубы черного дыма.

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