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17:59 04 Июля 2022 907 Комментарии
В Донецке взрывы: горит вокзал и железнодорожная инфраструктура
В Донецке прогремело несколько взрывов, после которых начался масштабный пожар в районе железнодорожного вокзала.
Над Донецком густой дым
Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Пишут, что досталось привокзальному рынку, там горят торговые палатки.
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Но судя по кадрам видео, горит что-то гораздо масштабнее палаток.
По словам спикера Одесской ОВА Сергей Братчука, пожар произошел из-за нарушения правил противопожарной безопасности.
Тэги: Донецк
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