В Донецке взрывы: горит вокзал и железнодорожная инфраструктура

В Донецке прогремело несколько взрывов, после которых начался масштабный пожар в районе железнодорожного вокзала.

Над Донецком густой дым



Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Пишут, что досталось привокзальному рынку, там горят торговые палатки.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Но судя по кадрам видео, горит что-то гораздо масштабнее палаток.

По словам спикера Одесской ОВА Сергей Братчука, пожар произошел из-за нарушения правил противопожарной безопасности.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Донецк