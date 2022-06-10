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17:59 04 Июля 2022 Просмотров 907   КомментариевКомментарии

В Донецке взрывы: горит вокзал и железнодорожная инфраструктура

В Донецке прогремело несколько взрывов, после которых начался масштабный пожар в районе железнодорожного вокзала.

Над Донецком густой дым

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Пишут, что досталось привокзальному рынку, там горят торговые палатки.

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Но судя по кадрам видео, горит что-то гораздо масштабнее  палаток.

По словам спикера Одесской ОВА Сергей Братчука, пожар произошел из-за нарушения правил противопожарной безопасности.

Столб дыма над вокзалом

Столб дыма над вокзалом

Тэги: Донецк
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