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20:46 04 Июля 2022 142 Комментарии
Над Донецком сгущаются клубы дыма: на вокзале снова гремят взрывы
В Донецке продолжают детонировать боекомплекты, завезенные российскими войсками.
В Донецке все дымнее и громче
Об этом сообщают местные жители в соцсетях и пабликах.
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По предварительной информации, взрываются и горят склады боеприпасов, железнодорожные пути, базы войск и командные пункты.
Очевидцы сообщают, что снова начало что-то сильно взрываться в районе вокзала – очевидно, огонь добрался до состава с боеприпасами или склада.
Как сообщали Власти, в Донецке прогремело несколько взрывов, после которых начался масштабный пожар в районе железнодорожного вокзала.
Тэги: Донецк
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