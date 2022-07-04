Над Донецком сгущаются клубы дыма: на вокзале снова гремят взрывы

В Донецке продолжают детонировать боекомплекты, завезенные российскими войсками.

В Донецке все дымнее и громче



Об этом сообщают местные жители в соцсетях и пабликах.

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По предварительной информации, взрываются и горят склады боеприпасов, железнодорожные пути, базы войск и командные пункты.

Очевидцы сообщают, что снова начало что-то сильно взрываться в районе вокзала – очевидно, огонь добрался до состава с боеприпасами или склада.

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Как сообщали Власти, в Донецке прогремело несколько взрывов, после которых начался масштабный пожар в районе железнодорожного вокзала.

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