Помощник нардепа от “Слуги народа” оказался русским шпионом

СБУ разоблачила на государственной измене помощника народного депутата Украины, который осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

СБУ разоблачила российского шпиона



Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Чиновник был завербован сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазким во время поездки в Москву. Впоследствии он передал агента на «связь» своему руководителю – Дмитрию Зубареву.

Своему российскому куратору предатель передавал разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины.

За сотрудничество с врагом он получал от российских спецслужб от 1,5 до 4 тыс. дол.

Для сбора разведданных изменник использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа.

Предателю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время досудебное расследование окончено, материалы переданы в суд.

По данным издания «Страна», речь идет о помощнике нардепа от «Слуги народа» Юрия Здебского.

Здебский был избран по мажоритарному округу в Харькове от партии «Слуга народа». Ранее воевал на Донбассе. Уволился с военной службы в 2018 году в звании полковника.

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