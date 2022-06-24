НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
09:56 05 Июля 2022 Просмотров 93   КомментариевКомментарии

Помощник нардепа от “Слуги народа” оказался русским шпионом

СБУ разоблачила на государственной измене помощника народного депутата Украины, который осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

СБУ разоблачила российского шпиона

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Чиновник был завербован сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазким во время поездки в Москву. Впоследствии он передал агента на «связь» своему руководителю – Дмитрию Зубареву.

Своему российскому куратору предатель передавал разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины.

За сотрудничество с врагом он получал от российских спецслужб от 1,5 до 4 тыс. дол.

Для сбора разведданных изменник использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа.

Предателю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время досудебное расследование окончено, материалы переданы в суд.

По данным издания «Страна», речь идет о помощнике нардепа от «Слуги народа» Юрия Здебского.

Здебский был избран по мажоритарному округу в Харькове от партии «Слуга народа». Ранее воевал на Донбассе. Уволился с военной службы в 2018 году в звании полковника.

Тэги: СБУ
Loading...

Новости по теме

ТОР
24.06.2022 06:48
Зеленский хочет уволить Баканова из-за масштабных провалов СБУ
ТОР
17.06.2022 13:59
В Украине действовала агентурная сеть ФСБ под руководством советника Аксенова
ТОР
17.06.2022 11:30
На Сумщине возле границы СБУ задержала российского шпиона: подробности
blog comments powered by Disqus
Польша готовится к российскому вторжению: модернизирует бомбоубежища и создает тероборону

10:09 Мир

Россияне обстреляли ракетами Николаев: над городом густой дым. Видео

07:28 Украина

На Харьковщине ВСУ провели успешную операцию: уничтожено много оккупантов и их техники

05:51 Украина

Над Донецком сгущаются клубы дыма: на вокзале снова гремят взрывы

20:46 Украина

В Донецке взрывы: горит вокзал и железнодорожная инфраструктура

17:59 Украина

В Херсоне и области прогремели взрывы: говорят о прилетах по складам оккупантов

16:30 Украина

Путин приказал отдохнуть “освободителям” Луганщины: остальные должны действовать по замыслу

14:23 Мир

В захваченном Лисичанске кадыровцы и военные РФ устроили разборки со стрельбой: есть жертвы

13:14 Украина

Удар по аэродрому в Мелитополе: стали известны потери оккупантов

12:02 Украина

Массовые протесты в Узбекистане: стало известно о погибших и раненых

10:39 Мир

Подрыв российского склада в Снежном: стали известны подробности

10:05 Украина