Помощник нардепа от “Слуги народа” оказался русским шпионом
СБУ разоблачила на государственной измене помощника народного депутата Украины, который осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
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Чиновник был завербован сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазким во время поездки в Москву. Впоследствии он передал агента на «связь» своему руководителю – Дмитрию Зубареву.
Своему российскому куратору предатель передавал разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины.
За сотрудничество с врагом он получал от российских спецслужб от 1,5 до 4 тыс. дол.
Для сбора разведданных изменник использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа.
Предателю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время досудебное расследование окончено, материалы переданы в суд.
По данным издания «Страна», речь идет о помощнике нардепа от «Слуги народа» Юрия Здебского.
Здебский был избран по мажоритарному округу в Харькове от партии «Слуга народа». Ранее воевал на Донбассе. Уволился с военной службы в 2018 году в звании полковника.