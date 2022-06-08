Оккупанты еще не взяли Луганщину: ВСУ отразили наступление в Белогоровке
В Белогоровке украинские военные отразили наступление российских оккупантов, вынудив их отступить.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Он отметил, что основные усилия россиян сейчас сосредоточены на установлении контроля за территорией Луганской области в пределах ее административных границ.
Они продолжают обстреливать населенные пункты области.
По словам Гайдая, на недавно оккупированных территориях россияне устанавливают свои порядки, рассказывают чушь об открытии школ с 1 сентября и быстрое возобновление коммуникаций.
“Это все ложь, то же было в Мариуполе – все видели, как бежала вода между разрушенными домами. Единственные, на что способны рашисты – это терроризировать местное население”, – отметил глава ОВА..