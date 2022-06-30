В Лугано поделили украинские области между странами: кто какую будет восстанавливать
На конференции в швейцарском Лугано, посвященной восстановлению Украины, премьер-министр Денис Шмыгаль представил карту, кто из европейских стран согласился помочь в возрождении разрушенный войной областей.
Об этом сообщает сайт КМУ.
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«Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы России и российских олигархов. Российские власти развязали эту кровавую войну. Они повлекли за собой эти масштабные разрушения и должны понести за это ответственность», — подчеркнул Шмигаль.
Он также назвал и другие источники восстановления Украины, над которыми ведется работа.
В частности, гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров.
Это могут быть инвестиции частного сектора, внебюджетные взносы частных лиц и корпораций и средства государственного бюджета Украины.
Кто и какие области взял:
▪️Германия – Черниговскую.
▪️Канада – Сумскую.
▪️США и Турция – Харьковскую.
▪️Чехия, Финляндия и Швеция – Луганскую.
▪️Бельгия – Николаевскую.
▪️Швеция и Нидерланды – Херсонскую.
▪️Швейцария – Одесскую.
▪️Норвегия – Кировоградскую.
▪️Австрия – Запорожскую.
▪️Польша и Италия – Донецкую.