В Лугано поделили украинские области между странами: кто какую будет восстанавливать

На конференции в швейцарском Лугано, посвященной восстановлению Украины, премьер-министр Денис Шмыгаль представил карту, кто из европейских стран согласился помочь в возрождении разрушенный войной областей.

Об этом сообщает сайт КМУ.

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«Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы России и российских олигархов. Российские власти развязали эту кровавую войну. Они повлекли за собой эти масштабные разрушения и должны понести за это ответственность», — подчеркнул Шмигаль.

Он также назвал и другие источники восстановления Украины, над которыми ведется работа.

В частности, гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров.

Это могут быть инвестиции частного сектора, внебюджетные взносы частных лиц и корпораций и средства государственного бюджета Украины.

Кто и какие области взял:

▪️Германия – Черниговскую.

▪️Канада – Сумскую.

▪️США и Турция – Харьковскую.

▪️Чехия, Финляндия и Швеция – Луганскую.

▪️Бельгия – Николаевскую.

▪️Швеция и Нидерланды – Херсонскую.

▪️Швейцария – Одесскую.

▪️Норвегия – Кировоградскую.

▪️Австрия – Запорожскую.

▪️Польша и Италия – Донецкую.

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