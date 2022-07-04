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13:34 05 Июля 2022 Просмотров 596   КомментариевКомментарии

Донецк накрыло черным дымом: на военных складах продолжаются мощные взрывы. Видео

В Донецке продолжается мощный пожар с громкой детонацией боеприпасов в районе Камаз-центра.

Донецк накрыло черным дымом

Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.

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Люди говорят о постоянных взрывах и сильном дыме над городом. Практически везде стоит устойчивый запах гари.

Огромное облако черного дыма висит над Донецком и подпитывается продолжающимся пожаром.

Жители районов недалеко от эпицентра пожара пишут, что им реально страшно.

Судя по всему, на складе было много боеприпасов.

Как сообщали Власти, в Донецке в районе завода “Топаз” горит и детонирует большой склад боеприпасов оккупантов.

Тэги: Донецк
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Донецк накрыло черным дымом: на военных складах продолжаются мощные взрывы. Видео

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