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13:34 05 Июля 2022 596 Комментарии
Донецк накрыло черным дымом: на военных складах продолжаются мощные взрывы. Видео
В Донецке продолжается мощный пожар с громкой детонацией боеприпасов в районе Камаз-центра.
Донецк накрыло черным дымом
Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.
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Люди говорят о постоянных взрывах и сильном дыме над городом. Практически везде стоит устойчивый запах гари.
Огромное облако черного дыма висит над Донецком и подпитывается продолжающимся пожаром.
Жители районов недалеко от эпицентра пожара пишут, что им реально страшно.
Судя по всему, на складе было много боеприпасов.
Как сообщали Власти, в Донецке в районе завода “Топаз” горит и детонирует большой склад боеприпасов оккупантов.
Тэги: Донецк
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