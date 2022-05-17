В России с простреленной головой нашли топ-менеджера близкой к “Газпрому” компании
В России под Санкт-Петербургом в элитном поселке «Морские террасы» в Песках правоохранители обнаружили труп 61-летнего Юрия Воронова – гендиректора компании «Астра-Шиппинг», являющейся постоянным подрядчиком “Газпрома”.
Об этом сообщило издание 47news.
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Мужчину с огнестрельным ранением головы нашли в бассейне на участке рядом с его домом.
Рядом с телом нашли травматический пистолет Grand Power. На дне бассейна полицейские обнаружили несколько стреляных гильз.
По предварительной версии следствия, мотивом убийства могла стать ссора с партнерами и потеря больших денег.
Супруга погибшего мужчины рассказала, что ее муж уехал за город 1 июля. Однако примерно за две недели до трагедии она заметила, что он начал злоупотреблять алкоголем.
Женщина даже предположила, что супруг стал пить из-за того, что потерял большие деньги по причине разлада с контрагентами и партнерами, которые, возможно, повели себя непорядочно.
По информации от судмедэкспертов следует, что в мужчину выстрелили в упор.