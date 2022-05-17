В России с простреленной головой нашли топ-менеджера близкой к “Газпрому” компании

В России под Санкт-Петербургом в элитном поселке «Морские террасы» в Песках правоохранители обнаружили труп 61-летнего Юрия Воронова – гендиректора компании «Астра-Шиппинг», являющейся постоянным подрядчиком “Газпрома”.

Тело нашли в элитном поселке под Питером



Об этом сообщило издание 47news.

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Мужчину с огнестрельным ранением головы нашли в бассейне на участке рядом с его домом.

Рядом с телом нашли травматический пистолет Grand Power. На дне бассейна полицейские обнаружили несколько стреляных гильз.

По предварительной версии следствия, мотивом убийства могла стать ссора с партнерами и потеря больших денег.

Супруга погибшего мужчины рассказала, что ее муж уехал за город 1 июля. Однако примерно за две недели до трагедии она заметила, что он начал злоупотреблять алкоголем.

Женщина даже предположила, что супруг стал пить из-за того, что потерял большие деньги по причине разлада с контрагентами и партнерами, которые, возможно, повели себя непорядочно.

По информации от судмедэкспертов следует, что в мужчину выстрелили в упор.

Тэги: Россия, убийство, Газпром