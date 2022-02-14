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15:04 05 Июля 2022 Просмотров 361   КомментариевКомментарии

Артиллерия ВСУ накрыла ремонтную базу оккупантов в Горловке после наводки российских пропагандистов

Артиллерия ВСУ нанесла удар по ремонтной базе одного из предприятий Горловки, где восстанавливали вражескую военную технику.

Вражескую базу сдали их же пропагандисты

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Ранее один из пропагандистских ресурсов показал ангары с десятками единиц бронетехники, включая 5 танков Т-72 вместе с броневиками и другой колесной техникой.

Об этом сообщает Defense Express.

В самом сюжете местоположение не указывалось, однако OSINT-специалисты установили место съемки — это цеха горловского машиностроительного завода. Он находится в 15 километрах от линии фронта.

Наводка пропагандистов помогла ВСУ правильно “починить” технику оккупантов.

Тэги: Донецк, Горловка, всу
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