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15:04 05 Июля 2022 361 Комментарии
Артиллерия ВСУ накрыла ремонтную базу оккупантов в Горловке после наводки российских пропагандистов
Артиллерия ВСУ нанесла удар по ремонтной базе одного из предприятий Горловки, где восстанавливали вражескую военную технику.
Вражескую базу сдали их же пропагандисты
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Ранее один из пропагандистских ресурсов показал ангары с десятками единиц бронетехники, включая 5 танков Т-72 вместе с броневиками и другой колесной техникой.
Об этом сообщает Defense Express.
В самом сюжете местоположение не указывалось, однако OSINT-специалисты установили место съемки — это цеха горловского машиностроительного завода. Он находится в 15 километрах от линии фронта.
Наводка пропагандистов помогла ВСУ правильно “починить” технику оккупантов.
Тэги: Донецк, Горловка, всу
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