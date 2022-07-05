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18:25 05 Июля 2022 Просмотров 126   КомментариевКомментарии

Освобождение близко: мэр оккупированного Мелитополя призвал горожан выехать из города на период боев

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров призвал оставшихся в городе жителей эвакуироваться на время освобождения от российских войск.

У жителей Мелитополя появилась надежда на скорое освобождение города

Об этом сообщило РИА Мелитополь.

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Такой призыв связан с опасностью боевых действий, которые могут скоро начаться на территории города.

“Рашисты будут делать все, чтобы использовать людей как живой щит. А самая главная задача для горожан – это выжить. Всем необходимо постараться выехать и переждать временную оккупацию на подконтрольной территории Украины. Здесь гораздо больше гарантий безопасности”, – сказал Федоров.

Он также уточнил, что по инициативе областного руководства открыт пункт транзита на Ореховском шоссе в Запорожье, через который автомобили могут перемещаться как с оккупированных территорий, так и обратно. В день оккупанты пропускают всего 150 машин в ту и другую сторону.

Как сообщали Власти, в Запорожской области между Мелитополем и Токмаком силы сопротивления подорвали железнодорожный мост, по которому российские оккупанты доставляли оружие.

Тэги: мелитополь, иван федоров
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