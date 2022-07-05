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18:56 05 Июля 2022 1025 Комментарии
В порту Бердянска прогремели мощные взрывы: говорят о подрыве корабля «Саратов»
В центре Бердянска, предположительно в местном порту, прогремело несколько очень сильных взрыва.
Предположительно взорвали БДК "Саратов"
Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.
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Взрыв был настолько мощный, что его было слышно в нагорной части города и микрорайоне «Стекловолокно».
Очевидцы сообщают о разлете крупных осколков. Предполагают, что оккупанты взорвали поднятый со дна три дня назад десантный корабль “Саратов”, чтобы он не занимал место в порту и не мешал другим.
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