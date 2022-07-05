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18:56 05 Июля 2022 Просмотров 1025   КомментариевКомментарии

В порту Бердянска прогремели мощные взрывы: говорят о подрыве корабля «Саратов»

В центре Бердянска, предположительно в местном порту, прогремело несколько очень сильных взрыва.

Предположительно взорвали БДК "Саратов"

Об этом сообщают местные жители в пабликах и соцсетях.

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Взрыв был настолько мощный, что его было слышно в нагорной части города и микрорайоне «Стекловолокно».

Очевидцы сообщают о разлете крупных осколков. Предполагают, что оккупанты взорвали поднятый со дна три дня назад десантный корабль “Саратов”, чтобы он не занимал место в порту и не мешал другим.

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В порту Бердянска прогремели мощные взрывы: говорят о подрыве корабля «Саратов»

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