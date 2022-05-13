Повестки в “Дія”: в Минобороны хотят цифровицировать воинский учет

В Министерстве обороны Украины рассматривают возможность цифровизации отдельных этапов и элементов взятия на военный учет.

В Минобороны хотят вести учет через “Дія”



Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“У нас есть всеобщая политика государства – это «страна в смартфоне». И, безусловно, в том числе, такой вопрос как учет военнообязанных в дальнейшем также может быть, по крайней мере на первых шагах, частично переведен в цифровой режим с использованием «Дія», – сказал Мотузяник.

Он уточнил, что в настоящее время такая работа уже ведется соответствующими министерствами.

В Минцифры ранее пояснили, что речь точно не идет о военных повестках, однако допустили, что в будущем в приложении «Дія» могут размещать военный билет.

Тэги: Дія