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19:29 05 Июля 2022 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

Повестки в “Дія”: в Минобороны хотят цифровицировать воинский учет

В Министерстве обороны Украины рассматривают возможность цифровизации отдельных этапов и элементов взятия на военный учет.

В Минобороны хотят вести учет через “Дія”

Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

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“У нас есть всеобщая политика государства – это «страна в смартфоне». И, безусловно, в том числе, такой вопрос как учет военнообязанных в дальнейшем также может быть, по крайней мере на первых шагах, частично переведен в цифровой режим с использованием «Дія», – сказал Мотузяник.

Он уточнил, что в настоящее время такая работа уже ведется соответствующими министерствами.

В Минцифры ранее пояснили, что речь точно не идет о военных повестках, однако допустили, что в будущем в приложении «Дія» могут размещать военный билет.

Тэги: Дія
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