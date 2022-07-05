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20:00 05 Июля 2022 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии сбежала из страны из-за угроз

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, в мае покинувшая совет директоров «Роснефти», уехала из страны из-за угроз расправы.

Этот короткий танец "сделал" всю дальнейшую жизнь Кнайсль

Об этом она сообщила Washington Post.

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«В сообщениях, адресованных репортеру Washington Post, Кнайсль заявила, что она «не дает интервью» и что она эмигрировала из Австрии из-за «угроз убийством», — сказано в публикации.

Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах при канцлере Себастьяне Курце. В 2018 году она вышла замуж за Вольфганга Майлингера. На свадьбу был приглашен российский президент Владимир Путин, который пробыл на мероприятии около часа. За это время он станцевал с невестой.

Кнайсль запомнилась танцем с Путиным на собственной свадьбе

Кнайсль запомнилась танцем с Путиным на собственной свадьбе

В июне 2021 года Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора. Ее кандидатуру выдвинуло российское правительство. Но чуть менее чем через год экс-министр покинула этот пост.

Из совета директоров Кнайсль ушла вслед за бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером и исполнительным директором компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG Маттиасом Варнигом.

Их уходу предшествовала резолюция, которую приняли депутаты Европарламента. Они призвали включить в санкционный список ЕС Шрёдера и Кнайсль, а также других «европейских членов правления крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать деньги из России», если те не покинут свои посты.

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