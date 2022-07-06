Запрет мужчинам покидать места жительства без разрешения военкомов: сеть взорвалась мемами и фотожабами
Запрет мужчинам покидать свои места проживания без разрешения военкоматов, озвученный Генштабом, вызвал у украинцев неоднозначную реакцию.
Как у обычных людей, так и у политиков сразу появилась масса вопросов, трактовок и мнений по поводу этой нормы.
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Ее выполнение угрожает парализовать бизнес и работу самих военкоматов, зато может породить массу коррупционных кормушек.
Ситуацию усугубили попытки военных несколько раз выдать более подробные пояснения практической реализации норм, которые только все больше и больше запутывали людей.
В итоге президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны, начальнику Генштаба и Главнокомандующему ВСУ доложить ему все детали решения о порядке получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов и впредь не принимать без него столь резонансных решений.
Сама ситуация и ее развитие родили в сети множество мемов и фотожаб. Власти собрали для вас лучшие.