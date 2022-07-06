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06:45 06 Июля 2022 Просмотров 2384   КомментариевКомментарии

Запрет мужчинам покидать места жительства без разрешения военкомов: сеть взорвалась мемами и фотожабами

Запрет мужчинам покидать свои места проживания без разрешения военкоматов, озвученный Генштабом, вызвал у украинцев неоднозначную реакцию.

Мужчинам запретили без разрешения военкоматов что-то покидать - пока не совсем ясно, что

Как у обычных людей, так и у политиков сразу появилась масса вопросов, трактовок и мнений по поводу этой нормы.

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Ее выполнение угрожает парализовать бизнес и работу самих военкоматов, зато может породить массу коррупционных кормушек.

Ситуацию усугубили попытки военных несколько раз выдать более подробные пояснения практической реализации норм, которые только все больше и больше запутывали людей.

В итоге президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны, начальнику Генштаба и Главнокомандующему ВСУ доложить ему все детали решения о порядке получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов и впредь не принимать без него столь резонансных решений.

Сама ситуация и ее развитие родили в сети множество мемов и фотожаб. Власти собрали для вас лучшие.

В ожидании разъяснений Генштаба

В ожидании разъяснений Генштаба

Мне нужна твоя одежда, мотоцикл и разрешение от военкома на перемещение

Мне нужна твоя одежда, мотоцикл и разрешение от военкома на перемещение

Попытки Генштаба пояснить решение о запрете просто взорвали мозг

Попытки Генштаба пояснить решение о запрете просто взорвали мозг

Разные версии объяснений Генштаба противоречили друг другу и только все усложняли

Разные версии объяснений Генштаба противоречили друг другу и только все усложняли

Люди не падают с Земли, потому что прикреплены к военкоматам

Люди не падают с Земли, потому что прикреплены к военкоматам

Без разрешения военкомата нельзя выходить из зоны комфорта?

Без разрешения военкомата нельзя выходить из зоны комфорта?

Люди отмечают абсурдность некоторых трактовок ограничений

Люди отмечают абсурдность некоторых трактовок ограничений

И как же быть в такой ситуации?

И как же быть в такой ситуации?

Кстати, военкомы после заявлений Генштаба уже начали примерять на себя короны

Кстати, военкомы после заявлений Генштаба уже начали примерять на себя короны

В непонятную ситуацию вмешался президент Зеленский

В непонятную ситуацию вмешался президент Зеленский

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