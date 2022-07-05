В Запорожской области оккупанты массово пьянствуют: командование хочет запретить продажу алкоголя

Из-за массового пьянства рашистов на временно оккупированных территориях Запорожской области пытаются запретить продажу алкоголя российским солдатам.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Массовое злоупотребление алкоголем оккупантами приводит к многочисленным нарушениям дисциплины и серьезным правонарушениям. Участились случаи покидания мест несения службы; пребывание на огневых позициях в нетрезвом состоянии.

Также отмечены случаи нарушения правил пользования стрелковым оружием и ДТП с участием военнослужащих в нетрезвом состоянии.

В ситуацию вынуждены вмешаться руководство комендатуры войск Росгвардии РФ и так называемой «военно-гражданской администрацией» Михайловской громады во главе с местным коллаборантом Иваном Сушко (до войны был профессиональным дедом Морозом и ведущим на свадьбах).

В качестве меры пресечения на территориях Михайловской и Раздольской громад введен запрет на продажу алкогольных напитков (в том числе пива) военнослужащим РФ.

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