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12:14 06 Июля 2022 Просмотров 48   КомментариевКомментарии

Венгрия отказалась поддержать поставки оружия Украине: озвучены причины

Венгрия отказалась от поставок оружия Украине якобы из-за боязни подвергать опасности венгров, живущих на ее территории.

Сийярто объяснил отказ Венгрии от поставок оружия в Украину

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN.

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По его словам,  в западной части Украины проживают около 150 тысяч венгров, которые могут стать жертвами российских ракетных ударов, если Москва будет недовольна действиями Будапешта.

«Очевидно, что в случае снабжения нами оружия эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны принимать во внимание безопасность Венгрии и венгров», — заявил главы МИД.

Он также подчеркнул, что его страна не хочет быть вовлеченной в войну РФ против Украины хоть «каким-либо образом».

Тэги: Венгрия
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