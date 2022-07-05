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13:56 06 Июля 2022 Просмотров 901   КомментариевКомментарии

В Донецке опять взрывы: над городом огромный столб дыма

В Донецке прогремели взрывы в микрорайоне Азотный в Куйбышевском районе города.

Жители сообщают о многочисленных взрывах - возможно, детонирует боекомплект

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и жители в чатах.

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Первый взрыв прогремел около 13:00. После него появился небольшой дымок, но затем, очевидно, разгорелся пожар.

Спустя некоторое время над местом прилета уже поднимался огромный столб черного дыма.

Люди говорят об ударе по очередной базе российских войск, поскольку были слышны взрывы, похожие на детонацию боекомплекта.

Тэги: Донецк
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