Главная » Украина » Происшествия
13:56 06 Июля 2022 901 Комментарии
В Донецке опять взрывы: над городом огромный столб дыма
В Донецке прогремели взрывы в микрорайоне Азотный в Куйбышевском районе города.
Жители сообщают о многочисленных взрывах - возможно, детонирует боекомплект
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и жители в чатах.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Первый взрыв прогремел около 13:00. После него появился небольшой дымок, но затем, очевидно, разгорелся пожар.
Спустя некоторое время над местом прилета уже поднимался огромный столб черного дыма.
Люди говорят об ударе по очередной базе российских войск, поскольку были слышны взрывы, похожие на детонацию боекомплекта.
Тэги: Донецк
Loading...
Новости по теме
ТОР
ТОРНад Донецком сгущаются клубы дыма: на вокзале снова гремят взрывы
04.07.2022 20:46