Омбудсмен раскритиковал запрет Генштаба на перемещение военнообязанных

Ограничение перемещения военнообязанных, приказ о котором выпустили Генштаб и главком ВСУ Залужный, нарушает принцип правовой определенности и содержит коррупционные риски.

Дмитрий Лубинец призвал президента Зеленского безотлагательно вмешаться



Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в сообщении на странице Офиса Омбудсмена в Facebook.

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Он отметил, что при подготовке приказа «не соблюден один из составляющих принципов верховенства права – принцип правовой определенности, гарантирующий обеспечение легкости выяснения содержания права и возможность воспользоваться этим правом в случае необходимости».

Несоблюдение этого принципа может содержать реальную угрозу соблюдению конституционных прав и свобод граждан Украины, «в частности на свободу перемещения и на труд».

По его словам, это также составляет определенные коррупционные риски, «что неприемлемо».

В связи с ситуацией, Лубинец просит «безотлагательного вмешательства президента Украины как гаранта соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина для разрешения сложившейся ситуации».

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