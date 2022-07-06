НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
14:10 06 Июля 2022 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

Омбудсмен раскритиковал запрет Генштаба на перемещение военнообязанных

Ограничение перемещения военнообязанных, приказ о котором выпустили Генштаб и главком ВСУ Залужный, нарушает принцип правовой определенности и содержит коррупционные риски.

Дмитрий Лубинец призвал президента Зеленского безотлагательно вмешаться

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в сообщении на странице Офиса Омбудсмена в Facebook.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он отметил, что при подготовке приказа «не соблюден один из составляющих принципов верховенства права – принцип правовой определенности, гарантирующий обеспечение легкости выяснения содержания права и возможность воспользоваться этим правом в случае необходимости».

Несоблюдение этого принципа может содержать реальную угрозу соблюдению конституционных прав и свобод граждан Украины, «в частности на свободу перемещения и на труд».

По его словам, это также составляет определенные коррупционные риски, «что неприемлемо».

В связи с ситуацией, Лубинец просит «безотлагательного вмешательства президента Украины как гаранта соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина для разрешения сложившейся ситуации».

Тэги: Дмитрий Лубинец
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.07.2022 13:56
В Донецке опять взрывы: над городом огромный столб дыма
ТОР
06.07.2022 13:00
Оккупанты ударили по Торецку: ракеты попали в частные дома
ТОР
06.07.2022 12:53
ВСУ остановили наступления оккупантов под Лисичанском и Бахмутом: у врага большие потери
blog comments powered by Disqus
В Херсоне взорвали склад с боеприпасами: над городом столб дыма. Видео

14:46 Украина

В Донецке опять взрывы: над городом огромный столб дыма

13:56 Украина

ВСУ накрыли логистическую базу оккупантов на Харьковщине: стоит огромный столб дыма. Видео

09:57 Украина

В оккупированной Макеевке прогремели взрывы: горит военный объект оккупантов. Видео

08:46 Украина

Запрет мужчинам покидать места жительства без разрешения военкомов: сеть взорвалась мемами и фотожабами

06:45 Украина

В порту Бердянска прогремели мощные взрывы: говорят о подрыве корабля «Саратов»

18:56 Украина

Донецк накрыло черным дымом: на военных складах продолжаются мощные взрывы. Видео

13:34 Украина

Он упал: мэр Мелитополя прокомментировал подрыв стратегического моста в Запорожской области

12:49 Украина

Над Донецком сгущаются клубы дыма: на вокзале снова гремят взрывы

20:46 Украина

В Донецке взрывы: горит вокзал и железнодорожная инфраструктура

17:59 Украина

В Херсоне и области прогремели взрывы: говорят о прилетах по складам оккупантов

16:30 Украина