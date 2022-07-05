Зеленский поручил Генштабу отменить ограничения на передвижение военнообязанных
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу отменить порядок выдачи разрешений на выезд военнообязанным.
Об этом сообщил телеканал Украина 24.
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По информации журналистов, на заседании с военными президент заслушал доклад главнокомандующего Валерия Залужного по поводу разрешений для военнообязанных покидать пределы мест жительства.
Зеленский обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Минобороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.
Зеленский поручил упразднить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны.