Зеленский поручил Генштабу отменить ограничения на передвижение военнообязанных

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу отменить порядок выдачи разрешений на выезд военнообязанным.

Зеленский поручил Генштабу пересмотреть порядок выдачи разрешений на выезд военнообязанным



Об этом сообщил телеканал Украина 24.

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По информации журналистов, на заседании с военными президент заслушал доклад главнокомандующего Валерия Залужного по поводу разрешений для военнообязанных покидать пределы мест жительства.

Зеленский обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Минобороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.

Зеленский поручил упразднить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны.

Тэги: Генштаб ВСУ, Валерий Залужный, Вадимир Зеленский