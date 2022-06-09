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Главная » Мир » Политика
19:01 06 Июля 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

В Госдуме РФ пригрозили США забрать Аляску

США должны думать об Аляске, когда распоряжаются международными ресурсами России.

Володин положил глаз на Аляску

Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании, трансляция которого шла на официальном сайте Госдумы.

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«Есть такой регион, Аляска. И пусть Америка, когда пытается распоряжаться нашими ресурсами, подумает, что нам есть, что возвращать», — сказал Володин.

Тэги: Россия, госдума РФ
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