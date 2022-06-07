Кабмин Джонсона посыпался: будет ли отставка премьера

В среду, 6 июля в Великобритании еще пять министров ушли в отставку и призвали к этому и премьера Бориса Джонсона.

Джонсон отказался идти в отставку



Беглецы заявили, что правительство сейчас просто не может функционировать.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Джонсона критикуют за неэффективную политику, которая касается кризиса после пандемии коронавируса и войны в Украине.

Заявление подписали министр по вопросам равноправия и министр по вопросам местного самоуправления Кэми Бейднок, министр ученичества и навыков Алекс Бургхарт, министр ЖКХ Нил О’Брайен, министр по бизнесу и промышленности Ли Роули, а также министр по СМИ и цифровой инфраструктуре Джулия Лопез.

Накануне в отставку подали министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. Всего за сутки из правительства Джонсона уволились 27 представителей его партии.

В соцсетях депутаты-консерваторы начали публиковать письма о недоверии самому Джонсону. Они призывают его самостоятельно уйти в отставку.

Джонсон же заявил, что останется в должности, даже если все члены Кабмина уйдут в отставку и сказал, что, безусловно, останется премьером.

Напомним, из-за проваливания вотума недоверия в прошлом месяце у Джонсона есть год иммунитета, и парламент не может его отправить в отставку.

Единственный вариант – объявить перевыборы, но проблема состоит в том, что с большой вероятностью тори проиграют выборы и уйдут в оппозицию.

Поэтому сейчас парламентские комитеты ожидают решения Джонсона относительно кандидатур на свободные должности.

Тэги: Великобритания, борис джонсон