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07:06 07 Июля 2022 Просмотров 91   КомментариевКомментарии

Россияне безуспешно пытались наступать под Херсоном

Российские войска провели безуспешные наступательные операции на северо-западе Херсонской области и продолжают вести артиллерийский огонь по всей южной оси, чтобы отразить контрнаступление украинских войск.

Россияне пытались атаковать ВСУ под Херсоном

Об этом сообщили в Институте по изучению войны (ISW).

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Генштаб Украины сообщил, что ВСУ  остановили наступление российских войск в направлении Лозового, на восточном берегу реки Ингулец и на границе Херсонской и Николаевской областей. Данные дистанционного зондирования FIRMS показали большое количество пожаров вдоль границы Херсонской и Николаевской, а также Херсонской и Днепропетровской областей.

На кадрах с геолокацией видно, как украинские и российские силы вели артиллерийский огонь в районе Снегуровки и Андреевки на границе Херсонской и Николаевской областей.

Украинское Южное оперативное командование добавило, что российские войска нанесли ракетные удары по жилой инфраструктуре в Нечаяне (примерно в 33 км к западу от Николаева), но российские Telegram-каналы утверждали, что их войска ударили по украинским позициям.

Тэги: херсон
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