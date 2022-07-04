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Главная » Украина » Общество
08:50 07 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россияне до сих пор не могут взять под контроль трассу Бахмут-Лисичанск

Третий месяц российские войска не могут установить контроль над автосообщением из Лисичанска в Бахмут.

Россияне все еще не контролируют стратегическую трассу

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, оккупанты контролируют только те участки, от которых ВСУ отошли на новые оборонительные позиции.

“Пока держали Лисичанск, ни одним метром этой дороги враг не владел. Для них это очередная “Великая битва”, – отметил Гайдай.

Тэги: Лисичанск, Сергей Гайдай
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