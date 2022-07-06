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10:03 07 Июля 2022 Просмотров 275   КомментариевКомментарии

В Макеевке сильные взрывы и пожар: над городом густой дым. Видео

В оккупированной Макеевке, которая находится под контролем “ДНР”, на рассвете прогремели взрывы и вспыхнул пожар.

В Макеевке сильный пожар

Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы. Очень сильно горит в районе Красного рынка.

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Судя по огромному столбу черного дыма, горит, очевидно, военный объект.

Очевидцы говорят, что пожарные пытаются бороться с огнем, но это получается с трудом – горит очень сильно.

Тэги: Донецк, макеевка
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