В Макеевке сильные взрывы и пожар: над городом густой дым. Видео

В оккупированной Макеевке, которая находится под контролем “ДНР”, на рассвете прогремели взрывы и вспыхнул пожар.

В Макеевке сильный пожар



Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы. Очень сильно горит в районе Красного рынка.

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Судя по огромному столбу черного дыма, горит, очевидно, военный объект.

Очевидцы говорят, что пожарные пытаются бороться с огнем, но это получается с трудом – горит очень сильно.

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Тэги: Донецк, макеевка