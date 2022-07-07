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10:13 07 Июля 2022 Просмотров 160   КомментариевКомментарии

На Змеином наши воины установили украинский флаг

На отбитом у оккупантов острове Змеиный украинские военные установили несколько желто-голубых флагов.

Фото установки опубликовали в соцсетях.В частности, об этом сообщил активист Артур Папоян в Facebook.

На острове украинцы поставили один большой флаг и несколько полотнищ поменьше.

На рассвете российские войска нанесли ракетные удары по острову Змеиный в Черном море и Одесской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

По его словам, в Одесской области россияне ударили по одному из районов двумя ракетами. В результате атаки были поражены два сельскохозяйственных объекта и уничтожено 35 тонн зерна. По предварительной информации, обошлось без жертв.

По Змеиному ВС РФ нанесли также два ракетных ударов, это существенно повредило причал острова.

На острове появилось несколько украинских флагов

На острове появилось несколько украинских флагов

В ночь на 30 июня российские оккупанты, не выдержав огня украинских артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, покинули остров Змеиный.

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