На Змеином наши воины установили украинский флаг

На отбитом у оккупантов острове Змеиный украинские военные установили несколько желто-голубых флагов.

Фото установки опубликовали в соцсетях.В частности, об этом сообщил активист Артур Папоян в Facebook.

На острове украинцы поставили один большой флаг и несколько полотнищ поменьше.

На рассвете российские войска нанесли ракетные удары по острову Змеиный в Черном море и Одесской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

По его словам, в Одесской области россияне ударили по одному из районов двумя ракетами. В результате атаки были поражены два сельскохозяйственных объекта и уничтожено 35 тонн зерна. По предварительной информации, обошлось без жертв.

По Змеиному ВС РФ нанесли также два ракетных ударов, это существенно повредило причал острова.

В ночь на 30 июня российские оккупанты, не выдержав огня украинских артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, покинули остров Змеиный.