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15:37 07 Июля 2022 13 Комментарии
Россия может попытаться наступать на Запорожье, – Минобороны
Российские войска в ближайшее время могут попытаться провести наступление на Запорожье.
Россияне концентрируют войска под Запорожьем
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр в эфире национального телемарафона.
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“На Запорожском и Новопавловском направлениях не исключается проведение противником наступления на Запорожье или совершение обхода в направлении «Великая Новоселовка – Покровское» с целью окружения наших подразделений», – рассказала она.
По словам Маляр, на этом направлении оккупанты усиливаются по меньшей мере 5 БТГ.
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