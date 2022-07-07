Россия может попытаться наступать на Запорожье, – Минобороны

Российские войска в ближайшее время могут попытаться провести наступление на Запорожье.

Россияне концентрируют войска под Запорожьем



Об этом сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр в эфире национального телемарафона.

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“На Запорожском и Новопавловском направлениях не исключается проведение противником наступления на Запорожье или совершение обхода в направлении «Великая Новоселовка – Покровское» с целью окружения наших подразделений», – рассказала она.

По словам Маляр, на этом направлении оккупанты усиливаются по меньшей мере 5 БТГ.