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16:05 07 Июля 2022 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

Корректировал ракетные удары по Николаеву: СБУ задержала агента ФСБ

СБУ обезвредила агента ФСБ, готовившегося корректировать ракетные удары по Николаеву и собиравшего разведданные об украинских войсках.

СБУ задержала агента ФСБ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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В сообщении сказано, что в ходе спецоперации задержан житель Николаева, который кроме разведки дислокации и перемещения подразделений ВСУ в регионе собирал разведданные по критической инфраструктуре и оборонным объектам в причерноморских районах.

Ранее предоставленные злоумышленником данные были использованы с РФ по меньшей мере при корректировке массовых ракетных обстрелов г. Николаева, которые произошли в период с 26 по 30 июня.

Во время обысков правоохранители обнаружили у агента:

▪️ взрывчатку

▪️ огнестрельное оружие и боеприпасы

▪️ русскую символику

▪️ мобильные телефоны с поличным

Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении и расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Тэги: СБУ, Николаев
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