Корректировал ракетные удары по Николаеву: СБУ задержала агента ФСБ
СБУ обезвредила агента ФСБ, готовившегося корректировать ракетные удары по Николаеву и собиравшего разведданные об украинских войсках.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
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В сообщении сказано, что в ходе спецоперации задержан житель Николаева, который кроме разведки дислокации и перемещения подразделений ВСУ в регионе собирал разведданные по критической инфраструктуре и оборонным объектам в причерноморских районах.
Ранее предоставленные злоумышленником данные были использованы с РФ по меньшей мере при корректировке массовых ракетных обстрелов г. Николаева, которые произошли в период с 26 по 30 июня.
Во время обысков правоохранители обнаружили у агента:
▪️ взрывчатку
▪️ огнестрельное оружие и боеприпасы
▪️ русскую символику
▪️ мобильные телефоны с поличным
Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении и расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.