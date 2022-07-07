В Мелитополе оккупанты открыли памятник убийце из КГБ

В Мелитополе гауляйтер оккупантов Балицкий открыл памятник уроженцу города Павлу Судоплатову, офицеру советских спецслужб, убившему лидера ОУН Евгения Коновальца.

Евгений Балицкий лично открыл памятник



Об этом сообщило РИА Новости.

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Также Судоплатов участвовал в подготовке убийства Льва Троцкого.

Издание отметило, что памятник установили в день 115-летия Судоплатова в рамках программы Российского военно-исторического общества по сохранению памяти о выдающихся земляках.

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