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16:15 07 Июля 2022 280 Комментарии
В Мелитополе оккупанты открыли памятник убийце из КГБ
В Мелитополе гауляйтер оккупантов Балицкий открыл памятник уроженцу города Павлу Судоплатову, офицеру советских спецслужб, убившему лидера ОУН Евгения Коновальца.
Евгений Балицкий лично открыл памятник
Об этом сообщило РИА Новости.
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Также Судоплатов участвовал в подготовке убийства Льва Троцкого.
Издание отметило, что памятник установили в день 115-летия Судоплатова в рамках программы Российского военно-исторического общества по сохранению памяти о выдающихся земляках.
Тэги: мелитополь
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