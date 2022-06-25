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17:09 07 Июля 2022 Просмотров 102   КомментариевКомментарии

В минобороны Беларуси пригрозили Польше ударом: названы потенциальные цели

Заместитель начальника Генштаба ВС Беларуси генерал-майор Руслан Косыгин пригрозил руководству Польши ударом белорусских войск.

Беларусь готова нанести удары по Польше

Об этом сообщило БелТА.

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Косыгин, рассказал о том, что будет происходить в Польше, если начнется вооруженный конфликт. По его мнению, в этом случае территория Польши и ее военная инфраструктура станут «первоочередным объектом удара».

Также он назвал возможные «объекты удара».

Это будут центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты экономики и транспортной инфраструктуры.

При этом представитель Минобороны подчеркнул, ссылаясь на прежние заявления президента Беларуси Александра Лукашенко, что «ответ будет мгновенным».

“Будут нанесены удары, если только они попытаются разговаривать с нашим государством с позиции силы”, – пригрозил генерал.

Тэги: Польша, беларусь
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